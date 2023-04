Dieta excesiva a directores

SEÑOR DIRECTOR:

Algunas empresas del IPSA han adoptado la “mala práctica” de remunerar a sus directores a base de los dividendos que paga la sociedad. Lo anterior no solo es conceptualmente erróneo -al no alinear objetivos de accionistas con directores en crear valor-; también puede llevar a sobrepagos desmesurados. Ciertos directores a tiempo parcial ganan más de US$1 millón al año por empresa. Está bien que el accionista controlador sea generoso, pero no con plata parcialmente ajena.

Paul Fontaine B.