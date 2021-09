Dineros municipales y transparencia

SEÑOR DIRECTOR

Hace unas semanas, una investigación de Fundación América Transparente mostró que 47 mil millones de pesos fueron transferidos desde las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea a organizaciones comunitarias para proveer servicios de seguridad. Y en esos mismos días, se conoció el detalle de los 15 mil millones transferidos a los programas Vita de Vitacura. El común denominador de estos tres casos es la existencia de dinero público, cuyo destino no es público. Al ser estas instituciones privadas, no pueden ser fiscalizadas por la Contraloría, sus compras no se hacen a través de Mercado Público y las plantas de funcionarios no se registran en ninguna plataforma de transparencia, lo que ha sido advertido por diversas instituciones, entre ellas el Observatorio Fiscal.

La existencia de estas transferencias no prueba que haya corrupción, pero sí genera condiciones ideales para ella, al haber grandes sumas de dinero que pueden ser gastadas en forma discrecional, sin fiscalización. La situación es más grave aún, dada la denuncia en investigación, de que parte de los recursos habrían terminado en sobres en efectivo para el exalcalde Torrealba.

Esto debe cambiar. En lo inmediato, es necesario que, así como se está haciendo en la alcaldía de Vitacura, los recién elegidos alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea encarguen auditorías a las organizaciones comunitarias, hagan licitaciones públicas y transparenten a la ciudadanía el destino de los recursos y la planilla de funcionarios de estas entidades privadas.

En el mediano plazo, es clave que el gobierno dé suma urgencia a un proyecto de ley para hacer obligatorio que toda la información sobre el dinero público municipal esté sujeta a la Ley de Transparencia y a la fiscalización de la Contraloría, asegurando que el dinero sea gastado a través de municipalidades y no a través de una institucionalidad paralela, que dificulta la fiscalización estatal y ciudadana.

Juan Carlos Said

Cristóbal Hah

Jeannette von Wolfersdorff

Paulette Desormeaux

Miguel Paz

Felipe Lyon

Eugenio Zalaquett

Consejo Directivo América Transparente