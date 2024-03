SEÑOR DIRECTOR:

Un reportaje de La Tercera de este domingo sobre el caso Hermosilla concluye señalando que “lo que mostró el teléfono de Lucho es el mundo real de los abogados -dice uno-. Y ese es un mundo donde se hace trampa”.

El mundo real de las abogadas abajo firmantes, y seguro que el de la mayoría de quienes no sean del círculo de Hermosilla, no es así. El mundo del respeto a la ética en el ejercicio profesional del derecho no es así. No aceptamos que el quebrantamiento al ejercicio ético de la profesión de abogados se normalice y se pretenda identificar al abogado ejemplar con el de las influencias espurias y los chats poderosos y oscuros. No aceptamos que se normalice la trampa en lugar del estudio profundo del derecho, la litigación leal y la confrontación seria de ideas, principios y normas en la solución de los conflictos que afectan a personas.

Nuestra ética profesional no se mide por el “teléfono de Lucho”.

María Jaraquemada

Mónica van der Schraft

Alejandra Krauss

M. Ángeles Coddou

Patricia Reyes

Francisca Olivares

Amaya Alvez

Constance Nalegach Romero

Ivana Domitrovic G.

Joanna Heskia

M. Cecilia Zepeda Rivas

Anita Fuentes Eldan

Patricia Fuentes Eldan

Francisca Werth

Lorena Barrientos

Antonia Urrejola

Lorena Lorca Muñoz

Montserrat Rodríguez Ferrer

M. Jimena Orrego

Elisa Walker

Paula Salvo Del Canto

María José Zegers

Javiera Estenssoro

Paulina Soriano

Macarena Rodriguez Atero

Monica Reyes

Paola Berlin Razmilic

Grace Méndez Montes

Riola Solano Guzman

Patricia Rada Salazar

Ximena Insunza Corvalan

Gabriela Carvajal Godoy

Claudia Sarmiento

Angie Armer

Gloria Aranda Ahumada

Solange Huerta Reyes.

Valentina Contreras Orrego

Patricia Silva Meléndez