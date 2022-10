El Sermig no responde

SEÑOR DIRECTOR:

En carta a La Tercera, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) responde a nuestra crítica al ultimátum dado por el Presidente de la República a las personas migrantes en situación irregular (“o se regularizan o se van”). En ella, califica nuestra afirmación como infundada y basada en premisas falsas, y entrega cifras sobre la tramitación de permisos de residencia temporal y definitiva que ha hecho el Sermig este año, respecto de personas que ingresaron al país de forma regular.

Como bien sabe el director del Sermig, quienes esperan la entrega de dichos permisos no están en situación migratoria irregular (inciso 4 del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería), de manera que su respuesta resulta ilógica y confunde dos planos distintos. Es evidente que las duras palabras del Presidente Boric no se refieren a ellas, sino a las personas que entraron al país por pasos no habilitados y que se encuentran residiendo en Chile en condición irregular.

En relación con estas personas, debe recordar el director del Sermig las obligaciones internacionales del Estado de Chile respecto a grupos de especial protección, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas víctimas de violencia o persecución, aquellas que huyen de lugares donde se violan gravemente sus derechos humanos o que se desplazan con fines de reunificación familiar.

¿Cuál es la política de este gobierno frente a esta realidad? ¿Qué alternativas viables de regularización (que no exijan documentos imposibles de conseguir) se han dado desde el inicio de este gobierno? ¿Qué resuelve el Sermig frente a las innumerables solicitudes individuales de regularización que le han hecho llegar estas personas? Frente a estas grandes interrogantes y las incertezas que generan, efectivamente, el Sermig todavía no responde.

Alexis Aguirre

Tomás Greene

Abogados