El valor de Puerto Coronel

SEÑOR DIRECTOR:

No hay acuerdo que no se pueda lograr si existe la voluntad de las partes de alcanzar un objetivo común y la disposición para dialogar. Ese es el gran aprendizaje que me llevo de la reapertura de Puerto Coronel.

Durante casi dos meses, el diálogo fue esquivo entre los actores involucrados, pese a la crisis económica y social que se desató. Cada uno se centró en su posición y las confianzas se rompieron. Sin embargo, lo mismo que faltó en un comienzo fue lo que permitió superar esta situación.

Esa misma convicción en el diálogo y de trabajar por un propósito común fue la forma de enfrentar en 2022 la movilización de un gremio a nivel nacional y de resolver los distintos desafíos enfrentados en estos poco más de dos años.

La apertura de Puerto Coronel es una buena noticia para su región, para los trabajadores, para la empresa, para la logística nacional y para el país. Su valor y lecciones, eso sí, trascienden las dimensiones sociales y económicas evidentes.

Juan Carlos Muñoz

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones