SEÑOR DIRECTOR

A semanas del inicio del proceso de primarias, la nueva maniobra para postergar la elección de gobernadores regionales ha encendido las alarmas de la ciudadanía de regiones, por lo que el directorio de la Fundación Chile Descentralizado, integrado por las presidencias de sus 16 capítulos regionales, acordó:

1. Llamar a los parlamentarios, especialmente los electos en regiones, a honrar su compromiso con el proceso descentralizador, respetando la fecha definida por ellos para elegir gobernadores regionales junto a las elecciones municipales (11 de abril de 2021). Ambas son de naturaleza territorial, permitiendo generar programas articulados de desarrollo local y regional. Postergarla para noviembre de 2021 significa opacar su histórico significado regional por la mayor importancia política de la elección presidencial.

2. Llamar al gobierno para enviar a trámite, de una vez, para su urgente aprobación, los proyectos comprometidos el año pasado: ley corta de competencias; financiamiento local/regional, necesarias para reducir las severas desigualdades sociales y territoriales todavía imperantes.

Quienes insisten en postergar esta elección han tenido años para preparar buenos candidatos al cargo de gobernador regional. No haberlo hecho, no justifica volver a generar incertidumbre respecto de la fecha de esa elección y de la credibilidad de su voluntad descentralizadora. Nuestra democracia está profundamente cuestionada por la excesiva centralización del poder. La gestión de liderazgos regionales estables y legitimados, representativos de los anhelos ciudadanos, constituye un hito en el perfeccionamiento de nuestra democracia, el que no es aceptable seguir debilitando y postergando.

Heinrich von Baer

Presidente Nacional Fundación Chile Descentralizado