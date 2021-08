Emprendimiento en el sector público

SEÑOR DIRECTOR

El espíritu emprendedor no es exclusivo del sector privado y un gran ejemplo de ello es ENAP. En un encuentro con el G100, su gerente general, Andrés Roccatagliata, reflexionó sobre cómo en solo tres años la estatal logró pasar de mantener una deuda de US$ 5.100 millones y una pérdida anual de US$ 507 millones en 2018 a una utilidad después de impuestos de US$ 60 millones durante el primer semestre del 2021, gracias a una decisión: reconectarse con su propósito y desatar el espíritu emprendedor en su equipo.

No fue fácil, se debieron tomar decisiones drásticas, como la reducción de los gastos fijos anuales en US$ 200 millones y ajustar la dotación en un 22%, eliminando siete niveles jerárquicos de su estructura organizacional.

Pero también se empujaron mejoras, por ejemplo, incorporando tecnología digital para simular las compras del crudo; mejorando la logística, desarrollando iniciativas junto a las comunidades e implementando mediciones de impacto de la calidad del aire. Además, innovaron en energías renovables como el hidrógeno verde y, prontamente, inaugurarán un parque fotovoltaico, el más grande de Santiago, para aportar en el combate a la sequía.

Además, decidieron aumentar considerablemente la dotación y liderazgos femeninos. Sin ir más lejos, su gerenta corporativa de Finanzas y Planificación Estratégica, Jacqueline Saquel, recientemente recibió el premio Mujer Ejecutiva 2021, de Mujeres Empresarias.

Ojalá historias como ésta no fueran la excepción, sino la norma en la administración pública y en la gestión de los recursos, no del Estado, sino que de todos los chilenos. Bien por ENAP; bien por Chile.

Nicolás Shea

Presidente del G100