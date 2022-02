Enfrentar el bullying

SEÑOR DIRECTOR

La noticia del niño estadounidense de 12 años que opta por terminar con su vida por sufrir bullying en el colegio, sumado a las fotos de sus padres retratando el dolor a través de las redes sociales, es un grito desesperado para que tomemos conciencia.

No es primera vez que ocurre un hecho como éste y aún no reaccionamos. Como padres, educadores, seres sociales, debemos tomar conciencia de la necesidad de enfrentarlo no solo pedagógicamente en las escuelas, sino como un tema prioritario en cada uno de nuestros hogares; porque nuestros niños son la oportunidad de un mundo mejor.

Viviana Badilla Morales