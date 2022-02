¿Estado (de excepción constitucional) de Chile?

SEÑOR DIRECTOR

Los problemas en el país no parecen cesar; al Covid que afecta a toda la nación, se suman las revueltas sociales en el centro, los actos de terrorismo en el sur y la reciente crisis migratoria en el norte. Sin embargo ello, nuestras autoridades lejos de solucionar los conflictos en comento desde la raíz, parecen no encontrar mejor solución que decretar algún estado de excepción constitucional, a fin de apaciguar en algo el clamor popular que exige respuestas concretas.

En la Macrozona Sur, por ejemplo, los actos de violencia no han terminado a pesar de la presencia del citado estado de excepción. De igual forma, cuando comenzó el virus del Covid, la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe no significó de modo alguno la disminución de los contagios ni mucho menos evitó en algo su propagación. En octubre de 2019, el estado de sitio tampoco mermó las revueltas sociales en lo absoluto y, en cambio, pareció haber empeorado la situación. Y ahora, nuevamente, estado de excepción constitucional en cuatro provincias del norte del país. No desconozco que quizás la presencia militar pueda generar algún sentimiento de protección en la ciudadanía, pero no soluciona la creciente crisis migratoria.

En suma, debemos dejar de ver a los diversos estados de excepción constitucional como un as bajo la manga del gobierno de turno.

Matías Vidaurre Vilo