¿Estamos preparados para las 40 horas?

SEÑOR DIRECTOR

El Presidente Boric tiene como una de sus prioridades reducir la jornada laboral a 40 horas semanales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sería muy difícil no compartir este objetivo; incluso, ¿por qué no reducirla a 30 horas? Ojalá pudiéramos trabajar menos y ganar más, pero no está claro que estemos preparados para este cambio y, menos aún, que con ello mejore la calidad de vida.

Si bien Chile figura entre los 8 países que más horas trabajan, según la OCDE, este mismo organismo nos ubica entre los 6 países con menor productividad. Así, mientras un trabajador en Chile genera, en promedio, U$27 por hora, un trabajador en Alemania genera, en promedio, U$55 en la misma hora. Si trabajando la cantidad de horas actuales tenemos tan baja productividad, ¿cómo piensan las nuevas autoridades mejorar la productividad trabajando menos?

Adicionalmente, algunos de los factores que hoy más inciden en la mala calidad de vida en Chile, según todas las encuestas, son el transporte público y la delincuencia. ¿Cómo se resolverán estos problemas?

Es necesario revisar qué hicieron países como Alemania y otros para trabajar menos horas y lograr ser más productivos que nosotros, además de tener una mejor calidad de vida. No tiene nada de malo aprender de los que lo hacen bien, y ya hemos visto, tomando como ejemplo el Transantiago, que buenas ideas mal implementadas generan malos resultados.

Huberto Berg

Director Berg Consultores S.A.