SEÑOR DIRECTOR:

Tanto el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, en una entrevista en su diario, como Michel Jorratt, en la Comisión de Hacienda del Senado, han citado nuestro estudio sosteniendo que nosotros calculamos la evasión del impuesto de primera categoría en cerca de un 40% y no el 50% que ellos estiman. Y, por lo tanto, que la diferencia no es mucha. Eso no es correcto. Ante la falta de información disponible, tomamos tres aspectos del estudio de evasión que hizo el SII y constatamos que solo haciendo algunos ajustes a esos ítems la estimación se reduce en 10 puntos porcentuales. Además, creemos que esta cifra es conservadora y podría aumentar aún más si se hace pública más información.

Nos parece lamentable que se tergiverse nuestro estudio de esa forma. También es lamentable que, seis meses después de que el servicio publicara lo que se describió como un informe preliminar, todavía no tengamos acceso al detalle de la metodología, a los datos que lo sustentan ni a una explicación sobre por qué se aparta de las recomendaciones internacionales.

Fernando Bastidas, Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara

Autores del estudio “Observaciones a la estimación de la brecha del Impuesto a la Renta de Primera Categoría”.

Centro de Estudios Públicos