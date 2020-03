Evópoli y la paridad

SEÑOR DIRECTOR

El desafío de la paridad era un avance deseado y muy importante. Quién podría restarse del reconocimiento, muchas veces postergado, de la contribución que las mujeres pueden hacer en esta nueva etapa para nuestro país. Desde la fundación de nuestro partido hemos trabajado, a través de Evópoli Mujer, en poner todo nuestro esfuerzo para movilizar a más mujeres que se involucren activamente en la promoción de espacios de influencia para cambiar la falta de oportunidades que hemos tenido históricamente, y en fomentar la participación femenina en la política.

Esta semana en el Congreso se aprobó la paridad para el proceso constituyente, y las críticas desinformadas y maliciosas sobre la abstención de nuestros parlamentarios confunden a la ciudadanía y exacerban la poca credibilidad que tenemos como clase política. Evópoli siempre ha estado a favor de la paridad, pero no a costa de nuestra profunda convicción liberal y democrática sobre la voluntad soberana del voto.

Habiendo votado a favor la propuesta de la Cámara de Diputados, antes de llegar al Senado, confiamos en que la discusión en la comisión mixta daría espacio para nuevas propuestas sobre el mecanismo, primando la buena fe de poder llegar a una “mayoría por acuerdo” y no una “mayoría por imposición”. Nuevamente, no estuvimos a la altura de la discusión, poniendo en riesgo la legitimidad de los constituyentes que puedan ser cuestionados por su baja votación, por no tomar en cuenta otras opciones que aseguraban paridad con mayor democracia.

Seguiremos trabajando, igual que lo han hecho tantas mujeres a lo largo de la historia por enriquecer cada uno de los espacios de nuestra sociedad, movilizándonos unidas por los temas que otros invisibilizan, y valorando esa diversidad que nos ha permitido romper paradigmas y estereotipos. Y esto, es tarea de todas y todos.









Luz Poblete Coddou

Secretaria General Evópoli