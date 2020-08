SEÑOR DIRECTOR

En su edición digital del viernes, La Tercera publica en “Fact Checking” un artículo donde afirma que yo habría cambiado de opinión frente al desconfinamiento y el plebiscito.

No he cambiado de opinión: si bien están las condiciones para desconfinar, no están para votar. El que miles de industrias y comercios empiecen a funcionar con todas las medidas de seguridad, no implica hacer un megaevento electoral. Las cuarentenas totales, hemos aprendido en este tiempo, no son razonables luego de tantos meses. Lo que hay que hacer es trazar, testear y aislar; evitar las concentraciones masivas; evitar la exposición de personas a largas filas o a recintos electorales por harto tiempo.

Por ejemplo, así como no se puede votar, no se pueden realizar conciertos ni partidos de fútbol con público. Pero eso nada tiene que ver con terminar con las cuarentenas, insisto, con todas las medidas de seguridad y sanidad.

José Antonio Kast Rist