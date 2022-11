SEÑOR DIRECTOR:

Sesenta y seis diputados creen que la censura a las autoridades públicas por difundir “noticias falsas” o “fake news” es el mejor medio para proteger el derecho a la información y a la democracia en procesos políticos y eleccionarios. ¿Será que estos sesenta y seis diputados saben cuál es la “Verdad”?

Si es así, no deberían tener miedo a denunciar las supuestas falsedades y esperar que la confrontación de ideas y hechos sean bien recogidas por la opinión pública y no terminen afectando sus intereses políticos. Si no lo es, ¡adelante! Intentar acallar a quienes disienten tal vez es la única forma que tengan de ganar la batalla… pero que no utilicen la defensa a la democracia y otros discursos rimbombantes como justificación, pues precisamente será ésta la sacrificada. El riesgo a que se esté pavimentando el camino a líderes totalitarios que podrán silenciar, bajo una capa de legitimidad, a los nuevos “herejes”, será demasiado alto.

María Trinidad Schleyer

Libertad y Desarrollo