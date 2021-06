Feriado intespestivo

SEÑOR DIRECTOR

Muy mal precedente ha quedado instalado en la forma de legislar feriados. A la carrera, tres días antes, compitiendo por sacarse la foto de primera plana.

Si realmente se quisiera rendir tributo a nuestros pueblos originarios, lo razonable hubiese sido haberlo planteado con tiempo, y una vez alcanzado un acuerdo transversal, haber dejado la implementación del nuevo feriado para el 2022, acompañándola, dicho sea de paso, con un programa pedagógico que enseñe y difunda aquello que se celebra.

Las formas dicen mucho. En este caso, queda de manifiesto la desconexión absoluta del Parlamento con la realidad de las Pymes. Que te digan el jueves que el lunes no puedes funcionar es un drama para millones de chilenos. Curioso que nuestros señores congresistas no se den cuenta. ¿Será que no les afecta?

Javier Ovalle Vicuña