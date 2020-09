El Fondo de Emergencia Transitorio Covid 19, que destina US$ 12 mil millones para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos provocados por la pandemia, deberá ser analizado en una comisión mixta.

Durante su tramitación en el Senado, le hicimos tres solicitudes al gobierno. Primero, más información sobre cómo se van a emplear estos recursos. No es suficiente saber cómo se gastaron. Se requiere claridad acerca de qué proyectos se pretende llevar adelante, tanto en materia sanitaria, como en protección social, apoyo a Pymes, empleos e inversión pública y también a cuánto ascienden los montos ya asignados.

En segundo lugar, instamos al Ejecutivo a que diera a conocer cómo se ejecutarán los proyectos, de modo de garantizar su realización. Estamos al tanto de los atrasos y problemas que existen en los ministerios, servicios, gobiernos regionales, municipios y empresas públicas.

Por último, le pedimos garantías y compromisos de que no se repetirá el uso electoral que, lamentablemente, vimos con la distribución de canastas de alimentos.

No obtuvimos respuesta. Todavía no entendemos a qué se refirió el Presidente Piñera en su cuenta pública cuando señaló que 14 millones de chilenos habían recibido apoyo económico, no tenemos antecedentes de los 30 mil millones de dólares de recursos movilizados, tampoco de los 34 mil millones de dólares de inversión ni de los 2.544 proyectos que se ejecutarían.

Queremos que el Plan de Emergencia y el presupuesto regular funcionen mejor que nunca, por las familias y por el país. Para ello se requiere transparencia, efectividad y equilibrio político.

Por eso, insistiremos en la comisión mixta que estos puntos se aclaren a la brevedad. Es fundamental saber qué se va a hacer con el Fondo Covid durante los últimos cuatro meses de 2020 y también el próximo año.

Carlos Montes

Senador PS