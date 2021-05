Generemos las oportunidades

SEÑOR DIRECTOR

Se anunció una nueva ayuda para aquellos que han sido especialmente perjudicados por la crisis sanitaria. Si bien dicha medida se presenta como necesaria y siempre bien recibida por los hogares de nuestro país, creo necesario recalar algo muy importante y que se resume en las palabras de un gran compatriota que ya no está con nosotros.

Decía Felipe Cubillos: ayuda a los que son igual o más capaces que tú, pero que no han tenido tus mismas oportunidades. Son ellos los más olvidados de la sociedad, pues siempre se ayuda a los que piden y vociferan; pero a los que me refiero no piden ayuda, solo necesitan una oportunidad. Sueño todavía con una sociedad más justa y más humana.

Lo urgente y lo necesario es generar esos espacios tan necesarios para que la recuperación de esta tan profunda crisis se traduzca en soluciones que se proyectan en el tiempo y que son finalmente sostenibles y seguras. El trabajo siempre será el camino más seguro frente a la incertidumbre; creo que lo necesario sería fomentarlo, no vaya a ser que tengamos pan para hoy y hambre para mañana.

Bernardita Valdés García