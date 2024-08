Gestión consular ejemplar.

SEÑOR DIRECTOR:

Estamos acostumbrados a quejarnos por la burocracia que muchas veces nos juega una mala pasada. Sin embargo, en esta ocasión, son palabras de agradecimiento por la notable gestión del Consulado de Chile en Berlín.

Tras ser víctima de un hurto en la capital alemana de todos mis documentos un día sábado por la mañana y hacer la respectiva denuncia online con la policía, me contacté por correo electrónico con el consulado para solicitar un pasaporte de emergencia y así seguir disfrutando las vacaciones. A las 8:30 AM del día lunes recibí la respuesta por parte del consulado con algunos datos personales para poder emitir un nuevo documento. Como uno no está tan acostumbrado a ese nivel de eficacia institucional, igualmente fui a sus oficinas a primera hora de apertura. Gracias al profesionalismo del equipo del cónsul Sebastián Lemp Donoso, y en especial a la eficacia y gentileza en asistir mi caso por parte de la asistente consular Colomba Martínez, a las 16:00 horas de ese mismo lunes pude retirar mi pasaporte de emergencia.

Una gestión ejemplar que sin duda debe hacernos sentir orgullosos de nuestro cuerpo diplomático alrededor del mundo.

Maximiliano Arce Castro

Gerente de Comunicaciones de Viña De Martino