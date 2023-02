Golpe a la centroizquierda

SEÑOR DIRECTOR:

En la próxima elección de integrantes del Consejo Constitucional, la histórica y muy exitosa alianza electoral entre el PS y el PPD no se verificará, compitiendo aquellas fuerzas políticas en listas separadas, situación que sin duda alguna es un golpe profundo a la centroizquierda nacional.

Con este quiebre -que sería bastante más amplio según dirigentes de ambos partidos - veremos competir a la otrora centroizquierda que entregó gobernabilidad, estabilidad política y económica a Chile durante décadas, contra una coalición que hoy integra el PS, y que originalmente, se aglutinó en un proyecto país que se declaró como transformador, crítico del llamado duopolio, anticoncertacionista y octubrista.

Sin duda alguna esta elección será un interesante presagio, no solo del tipo de texto constitucional que se entregará por parte del Consejo Constitucional al país, sino que también permitirá recordar una vez más que el jefe de Estado no necesariamente es el líder político de los partidos gobernantes. El poder, en este caso, no aglutinó.

Daniel Burgos Bravo