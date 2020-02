SEÑOR DIRECTOR

Parte de la ex Concertación elaboró un documento llamado “gran acuerdo nacional”. En el mismo, firmado por más de 200 líderes, entre ellos, Soledad Alvear, Mariana Aylwin, José Miguel Insulza, Ignacio Walker, José Antonio Viera Gallo, entre otros, se plantea acordar tres cuestiones, a saber: agenda social relevante y sostenible; orden público y paz social; y crecimiento económico.

Una oposición huérfana de respaldo por sus propios líderes, puesto que los presidentes de partidos Fuad Chahín (DC), Heraldo Muñoz (PPD) y Álvaro Elizalde (PS), no firmaron la misiva ni la apoyaron. Por el contrario, prefieren ensimismarse en su tozudez y no llegar a ningún acuerdo con el gobierno en estos tres temas tan sensibles en la contingencia nacional.

No es “hacerle el juego a La Moneda” el reclamo de la centroizquierda democrática, es una actitud abierta al diálogo y al consenso, de la cual sus actuales timoneles tienen bastante que aprender. No hay peor sordo que quien no quiere oír.





José Luis Trevia

Investigador Fundación para el Progreso