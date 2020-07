SEÑOR DIRECTOR

Valoramos el esfuerzo que ha hecho La Tercera en, crecientemente, incorporar mujeres. Así vemos como hay mujeres columnistas en su edición de domingo, algo que sería valorable que secundaran otros medios.

Sin embargo, la última invitación al ciclo de diálogos “Conversaciones LT” nos sorprende al proponer que los temas sean desarrollados exclusivamente por hombres, y si consideramos las sesiones que ya han transcurrido de este ciclo, la participación de mujeres no supera el 20%. ¿No hay mujeres que tengan la preparación y puedan aportar a la pregunta que plantea el ciclo sobre los caminos para superar la actual crisis? Evidentemente, sí hay, pero no son consideradas.

¿Por qué? La pregunta es una invitación a reflexionar. ¿Por qué no nos llama la atención que aún existan espacios conformados desproporcionadamente por hombres?, ¿por qué a los invitados a foros conformados solo por hombres no les extraña participar en conversaciones sin presencia femenina? o ¿por qué la desigualdad no nos molesta?

En la Fundación “Hay Mujeres” tenemos como misión promover la visibilidad, voz y opinión de mujeres en todas las áreas del conocimiento. Contamos con una base de 650 expertas, en una amplia variedad de temas de la sociedad.

Los que suscribimos esta carta somos hombres, embajadores de esta fundación, ya que la igualdad de género es un asunto de la sociedad completa. Los hombres debemos reeducarnos también, porque no es una reivindicación exclusiva de mujeres. Todos requerimos y debemos participar en construir una sociedad más libre, inclusiva y equitativa, donde seamos valorados por lo que somos y hacemos, no por nuestro género.

Esperamos que quienes lean esta carta intenten equilibrar las voces a las cuales se les da tribuna y recordar siempre que Hay Mujeres.

Juan Manuel Jordán

Ricardo Lagos Weber

Juan Somavía

Juan José Ugarte

Miguel Yaksic

Javier Beghelli

En representación de un grupo de 44 embajadores de la Fundación Hay Mujeres