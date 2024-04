Honestidad en pensiones

SEÑOR DIRECTOR:

La entrevista a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, publicada en La Tercera, desnuda varias omisiones que impiden una discusión honesta y un acuerdo en pensiones.

Ella emplazó al “movimiento social” a tener una presencia “más activa”. La verdad es que la sociedad ha estado activa -liderada por ConMiPlataNo- y no por los movimientos cercanos al PC, que ella preferiría. Ella no reconoce que los chilenos no quieren entregar al Estado ni la administración de sus ahorros ni sus cotizaciones.

También dice: “La propuesta de 3% y 3% mejora todas las pensiones”. Falso: muchos y todos los jóvenes y futuros cotizantes, especialmente de clase media, aportarían cotizaciones al fondo estatal del gobierno y no recibirían aumento de pensión o recibirían menos de lo que aporten. Por ejemplo, quien tenga un sueldo promedio de $640.000, y cotice 32 años, recibiría como jubilado -en total- $3.600.000 del fondo estatal, habiendo aportado $9.200.000. O sea, recuperaría solo el 39% de lo aportado al fondo. Por el contrario, si su 3% hubiera ido a su cuenta individual, recibiría 8 veces más aumento de pensión que el beneficio que le otorgaría dicho fondo. Ella calla eso.

Dice que ha habido “inmovilismo en pensiones”. Falso: en 2022 se aprobó la PGU, que ConMiPlataNo también había propuesto en el proceso constitucional. La PGU es la mayor solidaridad en la historia en monto gastado y cobertura y cambió completamente el monto de las pensiones. Hoy, el gobierno calla el efecto de la PGU porque desluce su reforma.

Sinceremos la discusión: la capitalización individual no es la causa de las bajas pensiones. La reforma perjudica a muchos cotizantes en favor de los ya pensionados, es poco eficaz para subir las pensiones de las jubiladas actuales y pavimenta el camino para que el Estado sea el administrador de nuestros fondos.

Estamos por una reforma justa, sustentable y eficaz que respete la propiedad de las cotizaciones y el derecho a elegir administrador.

