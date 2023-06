Incapacidad de planificación

SEÑOR DIRECTOR:

Se puede entender que existan problemas de financiamiento en la salud pública en Chile, pero no logro entender que se tenga que hacer una evacuación aeromédica de San Antonio a Arica porque la cama clínica pediátrica se consigna en esa ciudad. Definitivamente eso no es falta de recursos, sino que cae en la negligencia, falta de coherencia y no tener los conocimientos básicos de planificación.

Jorge E. Berríos Vogel

Director Diplomado en Finanzas UNegocios FEN UChile