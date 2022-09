Inconsistencia en uso de mascarillas

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada se llevó a cabo una importante reunión en La Moneda para ayudarnos a trazar el futuro de Chile. Todas las autoridades presentes no llevaban puestas mascarilla a la hora de conversar.

Las personas aprendemos principalmente copiando comportamientos. Parte importante del desarrollo infantil está ligado a mirar a los adultos y copiar, esto no solo pasa por las acciones, sino que también pasa por poder ver sus expresiones faciales. Nuestras niñas y niños que están creciendo con el Covid están siendo privados de mirar y aprender de las expresiones de sus profesores y compañeros de colegio porque deben pasar todo el día escolar con mascarilla. No se entiende que a nivel mundial las mascarillas ya casi no sean usadas dentro de las salas de clase y acá se mantengan.

No tiene lógica que mientras los adultos nos reunimos en espacios con asistencia controlada dejemos de usar la mascarilla, desde reuniones hasta restaurantes, pero nuestras hijas e hijos se vean privados de desarrollar y aprender de la mejor manera por una política pública que pareciera que más lo que resta que lo que suma. Quizás tenemos que pedir que en los colegios se hagan reuniones en vez de clases para que puedan mirarse a los ojos sin mascarillas.

Paula Domínguez

Concejal de Vitacura