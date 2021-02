Inteligencia en La Araucanía

SEÑOR DIRECTOR

No es de extrañar lo que está sucediendo en La Araucanía. Tras la salida del general director de Carabineros Bruno Villalobos y con la venia del general Soto en su fugaz y desafortunada gestión como general director, tomaron a raíz del episodio de la Operación Huracán la medida de desmantelar la unidad de Inteligencia que operaba en la zona, lo que resultó ser como “vender el sofá de don Otto”. Ahora, los ex ministros Velasco y Harboe sugieren “construir Inteligencia”; eso es andar en círculos y me pregunto yo: ¿quién paga la destrucción ocurrida en todo este período y devuelve sus casas y herramientas de trabajo a las víctimas?

Claramente se equivocaron y terceros pagaron la cuenta, además de tener una región literalmente en llamas. ¿Cuántos años tomará lograr nuevamente el nivel de Inteligencia que había en la zona y reconstruir la unidad que los generales Bernales y Villalobos implementaron y condujeron tan exitosamente?

Rodolfo Valdés Echenique