SEÑOR DIRECTOR:

Como votante de la centroderecha, me parecen un despropósito las palabras de José Antonio Kast para referirse al Presidente Boric. Pero no por defender a Boric, sino porque sencillamente me parece poco estratégico y reflejan escasa astucia política. Debemos recordar que Kast, si pretende llegar a La Moneda, debe conquistar el centro político, y resulta dudoso que esa sea la forma de atraer a ese votante y lograr ese objetivo. Milei puede darse el lujo de criticar visceralmente al Presidente del gobierno español en España, pero hay una “pequeña” diferencia: Milei ya conquistó al pueblo argentino.

Ignacio Garay P.