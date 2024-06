La decadencia del oficialismo y la oposición

SEÑOR DIRECTOR:

Las primarias municipales realizadas el pasado domingo 9 de junio, los dichos de José Antonio Kast sobre el actual gobierno, las reformas fallidas del Poder Ejecutivo, entre otros casos, dan a conocer una lastimosa situación: el decaimiento de la oposición y el oficialismo.

Es cierto, actualmente la izquierda está más unida que nunca y funcionan como un bloque -salvo contadas situaciones-. Por otra parte, la derecha solo se ha puesto de acuerdo en una cosa: criticar la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Era de esperarse que la derecha estuviera fragmentada, luego del surgimiento del Partido Republicano y el “cash all” llamado Partido de la Gente. Fue un duro golpe. No obstante, pareciera ser que la coalición de RN, Evópoli y la UDI no se ha logrado levantar.

Algunos dirán “el rol que juega ahora la derecha es resistir a los proyectos de ley que busca la izquierda”, pero ni siquiera busca un second best. Asimismo, el oficialismo manifiesta que la oposición es intransigente; ¿han buscado negociar o, simplemente, creen que saldrán victoriosos porque suena lindo el proyecto? Si lograron convencer a Gaspar Rivas para que Karol Cariola fuera la primera presidenta comunista de la Cámara Baja, pueden hacer mucho más que culpar a la derecha por no aprobar sus políticas públicas.

Daniel Soto

Periodista

Magíster (c) en Gobierno y Asuntos Públicos.

Diplomado en Filosofía Política Moderna y Contemporánea