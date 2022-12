“La gente y el pueblo”

SEÑOR DIRECTOR:

En su visita a Chile, el ex Presidente Mujica de Uruguay indicó respecto del plebiscito de salida del 4 de septiembre, entre otras cosas, que “un tropezón no es una caída, enseña que cuando a veces pretendemos mucho, la gente común no lo entiende, por lo que hay que ponerle orejas a la gente. Eso se llama gobernar para las mayorías”.

En aquellos dichos, como en los de otros tantos dirigentes de la izquierda nacional y latinoamericana, se refleja un paternalismo inaceptable respecto a las capacidades de comprensión de “la gente”, la cual no podría por sí sola darse cuenta de los supuestos beneficios que aquel sector político les presenta.

Ahora bien, cuando “la gente” se transforma en “el pueblo” que les hace ganar elecciones, a los que supuestamente no entendían nada de sopetón les baja la inspiración divina y entonces la sabiduría les guía en sus decisiones.

A veces se hace complejo reconocer una derrota; aquello siempre conlleva humildad.

Daniel Burgos Bravo