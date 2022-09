Las señales de Boric

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del fallido nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, sorprendió la reciente declaración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien afirmó que el Presidente Boric conocía los tuits en los que Cataldo trataba a Carabineros de “torturadores”, pero que pensó que no eran para tanto, que no “daba como para que no fuera subsecretario”. Remató Teillier señalando que Boric le aseguró que buscaría la forma de compensar a su partido por no nombrar a Cataldo, quien después asumió en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Si algunos esperaban que el Mandatario diera una señal potente de un cambio de rumbo luego de la abrumadora derrota electoral, esta decisión demuestra que el Jefe de Gobierno está más preocupado por los cuoteos políticos que de las competencias necesarias para asumir cargos en tareas tan relevantes para la ciudadanía como la seguridad o la administración presupuestaria. Parece difícil de creer que en pocos días Cataldo se haya hecho experto en dos carteras distintas con alta complejidad técnica.

Cristián Stewart

Director ejecutivo de IdeaPaís