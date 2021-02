Las vacunas, grandes aliadas de la Humanidad

SEÑOR DIRECTOR

Hay consenso en la comunidad científica de que las medidas que han tenido mayor impacto en la salud han sido las vacunas, el agua potable y la educación. Las vacunas no solo evitan millones de muertes, sino también generan enormes beneficios en las economías de los países. Las vacunas son cada vez más seguras y confiables, gracias a los exigentes estándares requeridos para ser autorizadas.

Los principales desafíos con respecto a las vacunas radican en contrarrestar la desinformación y desconfianza que dan base a los grupos antivacunas, cuyos argumentos suelen ser más emocionales que racionales. Y en lograr que la capacidad de investigar, producir y acceder a estas fundamentales herramientas para la vida humana, estén universalmente distribuidas y no solo concentradas en los países poderosos. Difícilmente un país como el nuestro podrá generar y sostener dicha capacidad de manera aislada, por lo que deberemos buscar alianzas entre gobiernos, empresas y universidades, más allá de nuestras fronteras, en búsqueda de soberanía en tan importante ámbito.

Nuestro país, a través de la atención primaria ha demostrado históricamente una enorme capacidad para implementar planes de vacunación. Es hora de deponer cualquier interés particular para sumarnos de manera entusiasta a este nuevo logro de nuestra salud pública, recordando que mientras no logremos que se vacune contra el Covid-19 al menos al 80% de la población, tendremos que seguir extremando las acciones que han demostrado éxito ante la pandemia, mejorar la trazabilidad, el apoyo a las familias, el empleo seguro y la comunicación de riesgo para que las medidas sanitarias se respeten, pese al evidente agotamiento. No cabe otra cosa que llamar a vacunarse sin descuidar el cuidarnos entre todos.

Osvaldo Artaza

Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Universidad de Las Américas