Lastarria y patrimonio

SEÑOR DIRECTOR:

Lastarria es considerada una zona típica. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo la colaboración público-privada para la revitalización del barrio se ve obstaculizada por legislaciones anticuadas que frenan cualquier intento de arreglo y mejora urgente de nuestro patrimonio. En ese sentido, observamos con pesar cómo el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sabotea su propio propósito y sigue retrasando el avance de gestiones tan simples como la pintura o el lavado de nuestras fachadas, o incluso, cómo continúa trabando con requisitos absurdos la restauración de la emblemática Iglesia de la Veracruz (declarada monumento histórico en 1983).

La Fundación de la Veracruz cuenta con los fondos para la reconstrucción de la iglesia desde noviembre de 2019. Además, han considerado todas las variables como contratar y conseguir expertos nacionales e internacionales, arquitectos, urbanistas y patrocinios de las universidades más prestigiosas del país. No obstante, ya vamos por el quinto año y el trámite en el CMN no avanza. La iglesia sigue tapiada, al igual que muchas fachadas que continúan rayadas en nuestro querido barrio.

No podemos seguir esperando. Este proceso burocrático data de una ley de 1969 y aplica a todos los monumentos a lo largo del país. Claramente la legislación no se adapta a las necesidades actuales, no existe beneficio de ningún tipo por encontrarse con un monumento ni por querer restaurar o mantener nuestro patrimonio, transformándose finalmente en un dolor de cabeza más que en una ayuda.

No esperamos reformas profundas, pero sí exigimos liderazgo inmediato para destrabar y acelerar la restauración de nuestro patrimonio.

Ignacio Salazar

Secretario

Asociación Gremial de Comercio

Barrio Lastarria