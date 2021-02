Legislación vigente para La Araucanía

SEÑOR DIRECTOR

Hay una vieja estrategia en política que se llama “embarrar la cancha” o “tirar la pelota a la tribuna”.

El Presidente Sebastián Piñera dice que para abordar el colapso del estado de derecho en La Araucanía faltan leyes que están tramitándose en un Congreso que él sabe no las va a aprobar. Así, intenta endosar a la oposición la responsabilidad por un inexplicable y gravísimo abandono del primer deber que tiene como Presidente, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

¿El Primer Mandatario no sabe que están vigentes: el Código Penal (1874), la Ley de Seguridad del Estado (1958), la Ley Antiterrorista (1984) y la ley contra el tráfico de drogas (2005)? No serán perfectas, pero para perseguir delitos de incendio, homicidio, lesiones, grupos armados y narcotráfico no faltan leyes; lo que falta es un Presidente que cumpla el solemne juramento que hizo cuando asumió.

Mario Cristián Mora Nieto

Abogado