SEÑOR DIRECTOR:

La campaña en contra de la Ley Cenabast se sigue desplegando desde distintos sectores. Lamentablemente uno de ellos es un gremio de farmacias independientes, del cual fui parte.

No es efectivo que solo son 50 medicamentos los vendibles al público. Como farmacia independiente contamos con más de 240 medicamentos de Cenabast y por los que recibimos a diario el agradecimiento de pacientes favorecidos.

Se han entregado argumentos, algunos atendibles, pero no me parece decente atacar una iniciativa que surge desde nosotros buscando dar la oportunidad de competir con los gigantes de las cadenas de farmacias.

Lo más lamentable es constatar que no hay voluntad para llevar adelante una política, que a pesar de tener falencias, entrega por primera vez la posibilidad de que las personas accedan a precios justos y no a precios abusivos. Cómo no va a ser importante que una familia pase de pagar $53.000 por un producto (Cabergolina 0,5 mg) a solo $7.500.

En vez de criticar sería esperable buscar los medios para llegar a más personas con estos beneficios, sin olvidar que el espíritu de la ley es enfrentar el oligopolio de las grandes cadenas, que teniendo un mayor poder de concentrar la demanda que el que tiene Cenabast, prefieren marginar más allá de todo limite, en vez de proveer soluciones de salud.

No está en las cadenas de farmacias y menos en Socofar -la mayor distribuidora farmacéutica del país, parte del holding de Cruz Verde-, la solución a los déficits de la Ley. Para mejorarla se debe inyectar recursos para que la Central pueda desarrollar este nuevo mandato con las herramientas adecuadas para tan grande desafío. Asimismo, hacer obligatoria la adhesión a la Ley para toda nueva farmacia independiente y establecer plazos para que todas se sumen, resulta sumamente necesario.

Daniel Zapata Z.

Propietario de farmacia independiente