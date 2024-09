SEÑOR DIRECTOR:

A estas alturas, llevamos décadas diagnosticando la situación de nuestra Ley de Monumentos, absolutamente obsoleta, y quejándonos de cómo los procesos en el Consejo de Monumentos Nacionales son largos, tortuosos y, en muchos casos, impredecibles; sin embargo, en algo tan propio de nuestra “cultura” nacional, no pasamos a la acción, nos quedamos en el diagnóstico.

Nuestras autoridades (de todo signo político) no saben o no les interesa el tema para nada. Sea que estemos en presencia de un proyecto de inversión de miles de millones de dólares, que dé empleo, genere riqueza o se trate de un hospital que permita que nuestros compatriotas más carenciados tengan donde atenderse, les da igual.

Cuando se pregunta por obras paralizadas por esa entidad, si bien la respuesta es correcta, no es exacta, pues las obras se detienen no solo por que el CMN lo disponga, sino porque el área involucrada en un hallazgo arqueológico, mientras el Consejo no lo autorice, queda impedida de realizar obras y eso puede tardar meses y años inclusive.

¿Qué podemos hacer para solucionar esto?

La respuesta más fácil es modificar la ley, pero es, también, la menos viable, pues la discusión del tema tardará años como lo vemos con el actual proyecto de Ley de Patrimonio paralizado desde el 2022 en el Senado.

Entonces, ¿qué hacemos?

Avancemos por vía administrativa en que los consejeros (todos) o bien a través de una norma reglamentaria definan qué es un sitio o una pieza arqueológica para evitar el capricho al que todos estamos expuestos.

Que se simplifique el proceso de permisos dando conjuntamente el de caracterización y de rescate arqueológico (nos ahorraríamos fácilmente seis meses).

Que en un artículo de la Ley de Presupuestos se regionalice el CMN y las decisiones se tomen en el territorio que corresponde y no en Santiago, como ocurre desde hace 54 años. El personal en regiones existe y la solución no pasa por contratar más gente sino por descentralizar.

¿Habrá alguien que quiera hacer esto? Dificil

Óscar Acuña Poblete

Abogado