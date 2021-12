Ley Juan Barrios: un paso en contra de la impunidad

SEÑOR DIRECTOR

Al acercarnos a fin de año surgen necesariamente las reflexiones y balances. La sociedad chilena ha vivido un año intenso.

En esta vorágine cambiante las noticias pasan rápido y se olvidan, pero algunas merecen más detenimiento. Esta semana el Congreso Nacional aprobó la Ley Juan Barrios que impulsó el gobierno actual.

El despacho de esta ley fue noticia nacional, por cierto, pero más allá de las reacciones inmediatas, es necesario valorar lo que significa este avance legislativo en favor de recuperar la paz social y eliminar la impunidad, en especial en la denominada Macrozona sur.

Se podrá tener cualquier opinión política sobre los orígenes de la violencia en la Macrozona sur y quiénes son sus promotores, pero es innegable que en este territorio ha predominado transversalmente una sensación de abandono, de frustración y miedo en las personas, por la impunidad frente a los ataques incendiarios.

Es una muy buena noticia que el Estado haya reconocido que no es aceptable circular con miedo por las carreteras de la Macrozona sur. Que no es aceptable para nuestra sociedad que se busquen fines políticos aterrorizando y dañando personas que trabajan para su sustento familiar.

Es claro que esta ley por sí misma no resolverá todos los problemas en las zonas afectadas por las bandas criminales, pero es un paso adelante contra la impunidad. Ya no saldrá gratis penalmente quemar vehículos de trabajo ni personas como si no fuera algo grave. La tarea es seguir con otras iniciativas largamente prometidas por los gobiernos de turno. En simple recuperar el estado de derecho.

Hago especial énfasis en el desafío enorme como es condenar y terminar con el robo de madera, y también con algunos grupos con su estrategia de violencia organizada contra el transporte mayor.

Que no pase tan rápido esta noticia. En memoria de Juan Barrios que sea un paso adelante en el predominio de la justicia y la paz social.

Jorge Atton

Exintendente de La Araucanía