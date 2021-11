SEÑOR DIRECTOR

Estoy próximo a tener que renovar mi licencia de conducir; como deberé sortear tres exámenes motrices, después de ensayar varias veces espero aprobar; por cierto, no manejo ni mejor ni peor. Pregunté a un amigo chileno que vive en Nueva York cómo lo hacen en ese estado y me respondió que se hace por internet, debiendo el interesado acompañar solo un certificado de un oculista. Y no se necesita ir a la municipalidad.

En Chile, los tres aparatos para las pruebas valen unos nueve millones de pesos y en 100 municipios serían unos 900 millones de pesos y, según he averiguado, de difícil reparación por ser tecnología antigua.

Haríamos bien en imitar a Nueva York, a lo cual se puede agregar la hoja de vida del conductor que creo es más importante que las tres pruebas.

Carlos Valdivieso Valenzuela

Ingeniero Comercial