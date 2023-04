SEÑOR DIRECTOR:

Apreciamos la estrategia de Estado en el desarrollo económico del litio. No obstante, preocupa que no vaya acompañada de una política efectiva de protección de los humedales altoandinos, incluidos salares, que son esenciales para la sustentabilidad de los ecosistemas hídricos de montaña. No tener en cuenta los efectos medioambientales es desnaturalizar su condición de humedales, convirtiéndolos en meras fuentes de extracción de minerales.

Esta minería de salmuera implica bombear agua de los salares, evaporarla en piscinas y cosechar el litio. Sin embargo, la salmuera extraída, que técnicamente es agua, no está clasificada como tal, lo que la excluye de las medidas reguladoras que rigen su uso. Estas normativas ya son débiles en Chile, lo que, acompañado de la pobre protección de los humedales de altura, pone en serio riesgo a los salares.

Hacemos un llamado al gobierno para llevar a cabo una investigación exhaustiva que profundice en las posibles ramificaciones sociales y ecológicas vinculadas a la extracción de litio. Esto debe superar las meras evaluaciones de impacto ambiental y también considerar la voz de las comunidades involucradas.

Verónica Delgado Schneider

Manuel Prieto Montt

Directores Núcleo Milenio AndesPeat