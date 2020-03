SEÑOR DIRECTOR

Un eje central en el país y ciudades, atendida la segregación territorial, económica y social, es la movilidad de las personas, especialmente, en transporte público.

Quien no entienda o no observe lo esencial de esta movilidad y el sentido ético que debe reunirnos entorno a nuestras ciudades, no podrá dar soluciones frente a la emergencia. Por ello, en días difíciles, se hace más imperioso contar con una planificación, ejecución y evaluación de las medidas en forma permanente. Esto supone redoblar esfuerzos técnicos, liderados en forma coherente con acciones concretas.

Frente al colapso que sufrió la red de Metro y su integración con los buses, es esencial cuidar a las trabajadoras y trabajadores que prestan el servicio, facilitando su traslado y las condiciones higiene; generar planes detallados de operación con las empresas, fortaleciendo los recorridos y ajustando los que se requieran, para instar por viajes más directos; considerar horarios de ingreso diferidos a los lugares de trabajo con participación de las autoridades, así como disminuir la jornada laboral; generar condiciones de máxima seguridad para el traslado del personal de la salud, contratando los servicios que correspondan; controlar la cantidad de personas que utiliza el transporte, para respetar las distancias que se recomienda sea de dos metros, particularmente, en estaciones y paraderos de mayor afluencia, en ello la tecnología es un aliado. Lo anterior, debe ser informado claramente a las personas.

El desafío es importante y con un objetivo claro y concreto: evitar contagios y muertes, con soluciones concretas en el manejo ético de las ciudades, entendiendo lo esencial del transporte público, para en vez de lamentar prevenir con acciones efectivas.

Paola Tapia S.

Directora Derecho, U. Central y Ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones