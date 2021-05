Lo que está en juego con el nuevo royalty

SEÑOR DIRECTOR

A propósito del royalty, resulta oportuno y consecuente expresar preocupación al ver la liviandad y falta de conocimiento de las externalidades negativas con la cual nuestra clase política pretende implementar políticas públicas en torno a la principal industria nacional. No es que estemos en contra del concepto, sino que nos inquieta la inexistencia de un estudio serio, técnico y cuantitativo sobre el impacto que tendría en las inversiones, herramienta principal para salir del subdesarrollo.

Desde un punto de vista comercial, no sería lógico participar en una industria en la que en ciertos escenarios se tenga una carga impositiva sobre el 80% (según Cochilco), ¿quién en su sano juicio haría negocios así? Considerando además las potenciales consecuencias: baja en la inversión extranjera, caída de proyectos, cierre de mediana minería y hasta la salida de capitales extranjeros.

Sí es momento de renovar el pacto entre las grandes mineras y el país, especialmente con foco en las regiones, pero de forma seria, equilibrada y con mirada a futuro. Este fin de semana se comenzó a conversar un nuevo pacto, donde no solo se discutan impuestos, sino también compromisos con la comunidad, el medioambiente, el desarrollo de Pymes, participación de mano de obra local y más.

Solo pedimos responsabilidad y no cortar las alas de una industria que ha aportado importantes beneficios. No somos parte de un frente “Anti-royalty”, somos una de las tantas instituciones Pro Pyme que busca generar una relación sólida a largo plazo en la industria y para eso creemos que las bases de la conversación deben estar construidas por acuerdos que nos beneficien a todos. No oportunidades políticas que nazcan de intereses coyunturales.

Arturo Vicent

Sawu/Fundación Mi Norte