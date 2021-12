Más allá del metro cuadrado

SEÑOR DIRECTOR

Si bien soy de los privilegiados a quienes no les falta nada, no puedo quedarme indiferente a lo que ocurre a mi alrededor, a pocos kilómetros de mi metro cuadrado, donde hay personas que se esfuerzan día a día por llevar ropa y comida a sus casas, personas enfermas que mueren esperando una atención médica oportuna y digna, niños y adolescentes que no pueden estudiar por tener que trabajar o ayudar en el cuidado del hogar.

Más allá de este metro cuadrado en el que vivimos una minoría de privilegiados se encuentra el verdadero Chile, el que ha crecido con una enorme deformidad, la hipertrofia de una clase social acomodada que cree que, por no faltarle nada, no hay nada que cambiar.

Más allá de este metro cuadrado vive un Chile que exige cambios sociales profundos, y que merece ser retribuido por años de esfuerzo e inequidad, pero algunos han optado por hacer todo lo posible por mantenerse aferrados a su metro cuadrado, insultando y calumniando a todo el que ponga en riesgo su cómoda estabilidad, logrando instalar la mentira de manera sistemática e inescrupulosa.

Es por esto que, más allá de nuestro metro cuadrado, Chile espera que tomemos la decisión correcta, en un acto de empatía y solidaridad, dejando que los privilegios, exclusivos para unos pocos, sean ahora posibles para todos los chilenos y chilenas.

Lograr este cambio es tan sencillo como salir de tu metro cuadrado y con tu voto tomar la decisión correcta. ¡No podemos ser indiferentes!

Ignacio Silva A.

Infectólogo Hospital Barros Luco y académico Usach