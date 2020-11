Mayor Cobertura estatal a medicamentos

SEÑOR DIRECTOR

Parlamentarios exigen al gobierno cumplir con la regulación de precios de los medicamentos y ampliar la cobertura; argumentan que los chilenos tienen el gasto de bolsillo más alto -lo que es cierto-, e incluso algunos han señalado a laboratorios y cadenas monopólicas como actores que “abusan, manipulan precios y venden los productos más caros para obtener rentabilidades excesivas”, algo que desmentimos tajantemente, pues elaboramos los genéricos más baratos de Latinoamérica, con un valor comprobado de US$ 1,09 bajo el promedio regional de US$ 4,4, según consta IQVIA durante 2019.

Si queremos en Chile mejorar el acceso universal y oportuno a medicamentos de calidad para la población, la experiencia comparada de la región indica que la regulación y determinación legal para fijar precios no es la solución. La propuesta es fomentar una regulación que promueva y resguarde la libre competencia para una mayor transparencia en el mercado, facilitando información a los pacientes, de modo que puedan comparar precios y elegir lo más adecuado, pero siempre en base a una bioequivalencia terapéutica garantizada. Crear un observatorio de precios, como en otros lugares, es una solución apropiada: se analizan los precios de un medicamento nuevo en ciertos países, optando por dejar el precio más bajo.

No olvidemos que todo medicamento nuevo es y será cada vez más caro; hoy, por cada nueva molécula se invierte cerca de US$ 2.180 millones. ¿Y quién pagará estos fármacos? El Estado debiera subsidiarlos; Chile tiene la cobertura estatal más baja de medicamentos de los países de la OCDE, lo que no se condice con la calidad de vida que anhelamos.

Elmer Torres Cortés

Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos