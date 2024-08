Meme de Hermosilla

SEÑOR DIRECTOR:

El juez Leonel Torres, conocido por ser el responsable de que se anulara la primera condena contra Martín Pradenas, vuelve a ser noticia por publicar en sus redes una imagen que ridiculiza al abogado Juan Pablo Hermosilla.

Más allá de lo inadecuado de burlarse de otra persona, claramente su conducta está reñida con los valores que representa la institución judicial. En ese sentido, puede serle de utilidad que lea la reciente entrevista de la ministra Adela Ravanales, quien afirmó: “A veces cuesta hacer entender que el cargo de juez es siempre, no solo en el estrado” y “Las personas que no pueden dominar sus pasiones, no pueden ser jueces”.

Juan Francisco Cruz Salas

Observatorio Judicial