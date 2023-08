Memorias de hace 50 años

SEÑOR DIRECTOR:

El libro del Presidente Aylwin sobre la experiencia de la Unidad Popular me ha hecho revivir el permanente sentimiento de inseguridad que uno sufría por inicios de los años 70. A fines de julio de 1973, ya parecía misión imposible el llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición en un contexto de contienda ideológica (comunismo versus democracia); ofensas personales cruzadas de los políticos; campos, industrias y universidades “tomadas” y paralizadas; inflación creciente y mercado negro; atentados terroristas y calles y carreteras con barricadas; grupos armados paralelos; asesinato del edecán presidencial y llamados a la violencia como medio de acción política. La amenaza de una guerra civil estaba ya internalizada en la sociedad, y hasta The New York Times editorializaba por entonces que ésta ocurriría de no lograrse un efectivo diálogo en la política chilena. ¿Habremos aprendido de nuestra historia de hace 50 años?

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario