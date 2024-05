“Menos y mejores partidos”

SEÑOR DIRECTOR:

Coincidiendo con don Daniel Grimaldi en su reciente columna titulada como esta carta, en cuanto a que las reformas políticas “no salen de los laboratorios y jamás serán perfectas”, debo manifestar mi desacuerdo en sus ideas sobre el diagnóstico del que parte.

El problema de Chile no es la hiperfragmentación, sino la desconexión del sistema político con las necesidades populares. Que el sistema electoral proporcional no fuera la solución, no muestra que el binominal fuera un buen sistema, sino que debe profundizarse en el análisis de la cuestión (a menos, claro, que haya temas vetados).

En efecto, lo que impide al Congreso Nacional cumplir su función no es el sistema con que se elige a sus miembros, sino que fue diseñado irrelevante, como un mecanismo de mero blanqueo democrático de las ideas del Presidente de turno.

Volviendo a la idea original: ¿le parecería justo a la opinión pública que Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand propusieran disminuir las farmacias de barrio, para que haya “menos y mejores farmacias”?

En lo personal, no me gusta la performance de ningún partido político actual, pero que sean los partidos actuales los que decidan, por la ciudadanía, quién (de ahora en adelante) la puede -o no- representar, parece poco democrático.

Eduardo Salinas Venegas