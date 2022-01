SEÑOR DIRECTOR

Recientemente la Cámara de Diputados, en acto que para ellos no tiene costos, aprobó una resolución en que se solicita al Presidente de la República la creación de un Ministerio del Mar con el fin de aparentemente ser más eficientes y efectivos en la administración de los recursos marinos y en lo que ocurre dentro o sobre la superficie del mar.

De lo anterior se desprende que la actual gobernanza no funciona -lo que no consta- y genera más burocracia, pero no deja claro ni cuantifica los beneficios que traería la creación de un ministerio para el Poseidón chilensis. Tampoco se hace cargo de informar que no es normal en el resto del mundo tener un ministerio de este tipo, y que lo único que hacen con esta solicitud es generar un ministerio número 25, incremento del aparato y gasto estatal, no reemplaza las obligaciones y responsabilidades de otras reparticiones públicas, y quizás solo deja felices a los que pidieron a los diputados tener su propio ministerio.

Lo que sí se espera es que el actual gobierno, de una vez por todas, active el Consejo de mares de Chile que anunciaron a comienzos del 2020, el cual no busca generar más burocracia, y que solo tiene por objeto hacer que las cosas funcionen bien y en forma sustentable en el mar chileno.

Richard Kouyoumdjian Inglis

Director de la Liga Marítima de Chile