SEÑOR DIRECTOR:

Desde el Ministerio de la Mujer lamentamos que la exministra Soledad Alvear asigne declaraciones que la ministra Antonia Orellana no ha realizado, sobre “la necesidad de disminuir la mortalidad materna por aborto”. De hecho, nuestro país exhibe orgullosamente tasas bajas de mortalidad materna fruto de políticas públicas de décadas, incluyendo el acceso a la anticoncepción de emergencia. Reducir la salud pública de las mujeres solo a no morir no es un enfoque que consideremos apto a los estándares de derechos humanos plenos de la mitad de la población.

Lylian Mires Aranda

Jefa de la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género