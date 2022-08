Necesidad de mayor empatía

SEÑOR DIRECTOR:

El proceso constituyente ha marcado un clima de polarización profundo en el Chile actual, al punto que partidarios del Apruebo y el Rechazo atacan desmedidamente a quiénes demuestra públicamente su apoyo a una de las dos opciones, con esto el mensaje constante a quienes no participan de la política nacional los aleja más.

Es una pena ver que no exista tolerancia por tener una posición válida sin recibir una constante funa, por eso hago un llamado a quiénes participan activamente de las campañas que durante este proceso y posteriormente, tengan mayor empatía, ya que si una persona no piensa como tú, no es sinónimo de que debes atacarlo.

Gonzalo Sánchez Sanhueza