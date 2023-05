Necesidad de una brigada de policía militar permanente

SEÑOR DIRECTOR:

Ha sido una semana dura para La Araucanía. Atentados en Pidima, Collipulli y un doble ataque a la familia Urban, con carabineros heridos, marcaron los días de nuestra región, olvidada por tanto tiempo de soluciones concretas y de fondo.

El próximo martes 16 se cumplirá un año del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur. Un año difícil, violento y donde nuestras Fuerzas Armadas han trabajado para garantizar mayor tranquilidad y paz. Agradecemos su presencia, pero no queremos que esta situación se eternice, necesitamos un golpe de timón ahora. El gobierno debe entender: el Estado de Excepción acotado no fue una solución definitiva. Ayudó a controlar, pero los grupos organizados ya saben cómo operan nuestras fuerzas y esta semana quedó demostrado que no cejarán en su intención de sembrar el terror.

Necesitamos que las fuerzas militares intervengan con energía. Esta crisis debe ser asumida con carácter, como lo que es: una guerra contra el terrorismo organizado.

Una Brigada de Policía Militar permanente es una necesidad imperiosa para nuestra región. No asumir esta labor sería una nueva demostración de que el gobierno no entiende y no entenderá nunca que se requiere de toda la fuerza del Estado para buscar la paz de nuestros habitantes.

Esta es una estrategia que se ha adoptado en otros países como ocurrió con la ETA en España o las FARC en Colombia. Situaciones excepcionales requieren medidas únicas.

El miércoles 10, el mismo día que se debatía en el Congreso la ley de usurpaciones, recordamos el cuarto aniversario de la muerte de Jorge Maulén. En la memoria de él, de su familia, y tantas otras víctimas es que solicitamos al gobierno una Ley de Reparación a Víctimas del Terrorismo y la Violencia Rural.

No merecemos seguir viviendo bajo el terror y el miedo, queremos vivir en paz.

Luciano Rivas Stepke

Gobernador Regional de La Araucanía