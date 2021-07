¿Necesitamos una tercera dosis?

SEÑOR DIRECTOR

En una reciente carta, la Jefa de Infectología de Clínica Alemana señala que “la duda no es si habrá terceras dosis o no, sino cuándo y cuál de las vacunas será”. Estas son preguntas importantes, pero no las únicas relacionadas con una eventual tercera dosis. Falta saber si esta dosis será necesaria para toda la población o si debiera estar restringida para aquellos grupos de mayor riesgo (por ejemplo, personas con inmunidad reducida), quienes podrían ser los que más se beneficien con este refuerzo.

Pero tal vez la pregunta más relevante es si es éticamente correcto que un país entregue una tercera dosis para su población, cuando existen otros países que aún no tienen vacunas suficientes para las personas de mayor riesgo de morir o de enfermar gravemente, especialmente cuando en esas regiones hay menores recursos sanitarios para hacer frente a la pandemia. Si pensamos que la solución a esta pandemia debe ser global, la respuesta es clara.

Sofía Salas Ibarra

Centro de Bioética, Facultad de Medicina

Clínica Alemana Universidad del Desarrollo