SEÑOR DIRECTOR:

No llaman la atención los resultados por una organización de la OCDE respecto al poco uso de la bicicleta en viajes urbanos. Esto debido al alto miedo que presentan las personas a usarla.

En el caso de Santiago, para lograr tener una buena experiencia como ciclista urbano, hay que saber conectar muy bien las ciclovías disponibles. Si simplemente no es posible, hay que cumplir con la normativa suicida de irse en tramos por la pista de las micros, que pareciera que no te ven. Finalmente, si tienes respeto por tu vida, la alternativa en estos tramos es subirse a la vereda y aguantar la mala cara de los peatones. En definitiva... no hay mucho espacio para los ciclistas.

Me alegró mucho leer, en el día de la bicicleta, sobre el estudio realizado por los investigadores de la U. de Chile que muestra específicamente la realidad de los ciclistas urbanos en Santiago. Esperemos que, con estos resultados, trabajemos en proyectos de urbanismo que realmente incentiven el uso de la bicicleta como medio de transporte y seamos más ciclistas, ni furiosos ni miedosos, en la calle.

Josefina Salazar Prado

Ciclista urbana